Павлюченко продлил контракт с футбольным клубом "Знамя" до конца сезона-2021/22

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Нападающий Роман Павлюченко заключил контракт с ногинским клубом Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2) "Знамя", который действует до конца сезона-2021/22. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ногинского клуба.

Павлюченко выступает за "Знамя" с 2019 года. Ранее "Знамя" являлось любительским клубом, в сезоне-2020/21 клуб выступал в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ныне - ФНЛ-2), прошлое соглашение Павлюченко с клубом действовало до 30 июня. По итогам прошедшего сезона "Знамя" заняло девятое место в турнирной таблице группы 3 ПФЛ, набрав 43 очка в 30 играх.

"Числа 11-12 июля он подписал новое соглашение. У Романа любительский контракт на год, он его переподписал, то есть весь сезон-2021/22 он будет выступать за нас. Прошла встреча, все обсудили, условия всех устроили, поэтому не было проблем в переговорах", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Павлюченко провел два матча за "Знамя" в Бетсити - Кубке России против "Коломны" (3:0) и "Сатурна" (2:0) в матчах 1/256 и 1/128 финала соответственно. На его счету два гола.

Павлюченко 39 лет, в минувшем сезоне нападающего принял участие в 23 играх чемпионата, забив 17 голов и отдав три результативные передачи, он стал вторым в списке лучших бомбардиров группы 3 ПФЛ. В течение карьеры нападающий представлял ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московские "Спартак", "Локомотив" и "Арарат", лондонский "Тоттенхэм", краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал". Вместе со сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.