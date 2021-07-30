Композитором, требовавшим у российской гимнастки за музыку $25 тыс., оказался иностранец

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио вынуждена была поменять часть музыкальной программы в вольных упражнениях из-за поступивших требований купить права на один из фрагментов, который сочинил иностранный композитор. Об этом ТАСС сообщил источник.

Мельникова на Олимпийских играх в Токио выступает с вольными упражнениями, в которых 30 последних секунд музыкального сопровождения были заменены на другой фрагмент, из-за нежелания нарушить авторские права. Сам композитор, как ранее сообщила российская гимнастка, потребовал за свою музыку $25 тыс. Эта сумма оказалась неприемлемой, после чего гимнастке и ее хореографу Ольге Буровой пришлось в экстренном порядке искать другую музыку.

"При использовании любой музыкальной композиции надо запрашивать разрешение автора и получать авторские права на использование. Кто-то отдает бесплатно, кто-то выставляет счет и требует деньги. Один может оценить свой труд в символический один рубль, а другой - в миллион. Автор музыкального фрагмента, который запросил с нас такую сумму, является иностранцем", - рассказал собеседник ТАСС.

"Я не уверена до конца, но, по-моему, автор этой музыки живет в Индии, - сказала ТАСС личный тренер Мельниковой Наталья Ишкова. - Конечно, та музыка лучше подходила для вольных упражнений, Ангелина привыкла к ней, ей было легко".

Хореограф Мельниковой сообщила журналисту ТАСС, что работа над музыкальной композицией началась еще год назад. "Когда мы начинаем выбор музыки для вольных, то не смотрим, откуда она. Как и в любом виде спорта хореограф вместе со спортсменом выбирает композицию, которая состоит из одного или нескольких музыкальных фрагментов. У нас получился целый спектакль полутораминутной продолжительности", - добавила она.

"Музыка была подобрана очень интересно, и нам пришлось очень долго Ангелину уговаривать отказаться от последнего фрагмента из-за сложившейся ситуации", - добавила Бурова, заметившая, что гимнастке было очень сложно перестроиться за несколько дней до начала Олимпиады.