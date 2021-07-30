Суворова: россиянке Пракатень по силам завоевать золото в гребле на следующих Играх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Петербурженка Анна Пракатень в финальном заплыве олимпийских соревнований по академической гребле встретилась с очень опытной спортсменкой из Новой Зеландии, которая просчитала ее технику и не дала ни малейшего шанса, однако россиянке по силам завоевать золото уже на следующей Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказала заместитель директора СШОР им. В. Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга, вице-президент Федерации гребного спорта Петербурга Светлана Суворова.

28-летняя Пракатень завоевала серебро в академической гребле в соревновании одиночек. Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала новозеландка Эмма Туигг (7 минут 13,97 секунды). Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды. Третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

"Все хотели, чтобы она [Пракатень] была первой, но она достойно прошла эту дистанцию, она соревновалась с сильнейшей спортсменкой из Новой Зеландии, которая принимала участие в четырех Олимпиадах, очень опытная спортсменка, она уже знала технику прохождения Анны, а наша спортсменка ранее не встречалась с Эммой Туигг, которая поняла, что Анна сразу не уходит, идет примерно пятая со старта и потом обгоняет, она, конечно, уже потом не пустила Пракатень. Но я думаю, что следующую Олимпиаду Аня уже сможет выиграть, у нее есть все шансы, а теперь еще и опыт", - сказала Суворова.

Анна родилась в Минске и представляла Белоруссию до 2016 года, а затем сменила спортивное гражданство после переезда в Санкт-Петербург, где стала воспитанницей СШОР имени В. Коренькова Курортного района Санкт-Петербурга, там ее знают очень хорошо и считают, что она прошла очень большой и трудный путь до призера Олимпиады в Токио.

"Анна, приехав в Россию [из Белоруссии] в 2016 году, сумела доказать всем, что действительно чемпионка. Человек очень целеустремленный, но и, конечно, есть заслуга тренера. Тренер, который ее нашел и разглядел в ней одиночку, потому что она планировалась в крупный экипаж - в четверку парную. Но тренер посадил ее в одиночку, она всего за 4 месяца тренировок смогла подготовиться, представляете какой прорыв. Это успех для всей России, тем более для академической гребли", - добавила она.

Петербургские спортсмены на Олимпийских играх в Токио уже сумели завоевать пять медалей. В спортивной гимнастике Лилия Ахаимова взяла золото в составе женской сборной в командном многоборье, а дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Михаил Артамонов стали бронзовыми призерами. Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете, имея в активе 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. На первой строчке располагается сборная Китая (18-9-11), вторыми идут японцы (16-4-7), третье место занимает сборная США (14-16-11). Олимпиада завершится 8 августа.