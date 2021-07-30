Российский боксер Замковой вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Замковой победил грузина Эскерхана Мадиева со счетом 5:0 в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 69 кг.

В полуфинальном поединке российский боксер встретится с олимпийским чемпионом 2012 года кубинцем Роньелем Иглесиасом. Бой состоится 1 августа, начало - 12:03 мск.

Финал в весовой категории до 69 кг у мужчин состоится 3 августа. Встречи за третье место регламентом не предусмотрено, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр. Всего в боксе на Олимпиаде будет разыграно 13 комплектов медалей - восемь у мужчин и пять у женщин.