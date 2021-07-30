Захарова: спортсмены РФ на Олимпиаде проходят испытания информационными провокациями

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спортсмены Олимпийского комитета России (ОКР) в Токио преодолевают с достоинством не только спортивные испытания, но и те, что сопряжены с бесконечными информационными провокациями. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

"С каким невероятным достоинством наши в Токио проходят испытания. И я не только о спорте. Но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие", - отметила дипломат.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.