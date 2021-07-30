Врачи допустили дзюдоистку Таймазову к выступлению в турнире смешанных команд на Играх

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова получила допуск врачей и примет участие в соревнованиях смешанных команд на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщили в российской команде.

"Мадина Таймазова получила допуск врачей. Угрозы ее здоровью нет. Проблем со здоровьем, которые бы помешали выступить, тоже нет. Она примет участие в соревнованиях смешанных команд", - сказал собеседник агентства.

Таймазова получила травму глаза, из-за которой не могла видеть в полуфинальном поединке и поединке за бронзовую медаль на Играх в весовой категории до 70 кг. Она является бронзовым призером Олимпиады.

Соревнования смешанных команд пройдут в субботу.