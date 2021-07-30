Дзюдоист Башаев рассказал, что вышел уставшим на полуфинал после победы над Ринером

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев был уставшим в полуфинале олимпийского турнира после поединка с французом Тедди Ринером. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира Ринера в четвертьфинале, а в следующем раунде проиграл грузину Гураму Тушишвили. В схватке за бронзу россиянин был сильнее украинца Якова Хаммо.

"Когда мы боролись с Ринером на "Мастерс", я уже понимал, что он такой же человек, как и все остальные, - может ошибиться, может упасть, ничего такого, - сказал Башаев. - Думаю, ему проигрывают из-за страха его регалий. Он постоянно выигрывал, но его переоценивали, а это его расслабляет - с 2012 года я внимательно смотрел его схватки, он становился слабее как дзюдоист. И только после проигрыша у него был резкий подъем как у дзюдоиста, но он не лучший дзюдоист, и сегодня я это почувствовал, хотя он и двукратный олимпийский чемпион".

"Больше меня беспокоила следующая схватка - физически я был уже уставший. Возьми я золото, для меня это было бы стопроцентное попадание, но... В полуфинале с грузином после броска все немного поплыло", - добавил спортсмен.