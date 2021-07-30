Российские шпажисты стали серебряными призерами Олимпиады в командных соревнованиях

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах.

В финале россияне уступили японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков. Бронзовую медаль завоевала сборная Южной Кореи.

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке идет команда Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей), на второй - японцы (17-4-7), на третьей - американцы (14-16-11).

Ранее Бида уступил представителю Франции Ромену Каннону в четвертьфинале личного первенства (12:15), Сухов потерпел поражение от швейцарца Беньямина Штеффена в 1/32 финала турнира (12:15), а Ходос уступил итальянцу Андреа Сантарелли на стадии 1/16 финала (10:15).

Российские шпажисты во второй раз в истории выиграли серебряные медали в командном турнире, ранее на Играх в 1996 году в Атланте серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Кроме того, отечественные шпажисты завоевали бронзу командного турнира на Играх в 1992 году. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире. Шпажисты сборной СССР в данном виде программы завоевали одну серебряную (1968) и четыре бронзовые награды (1960, 1972, 1980, 1988).

Олимпиада завершится 8 августа.