Российские шпажисты стали серебряными призерами Олимпиады в командных соревнованиях

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах.
В финале россияне уступили японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков. Бронзовую медаль завоевала сборная Южной Кореи.
Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке идет команда Китая (18 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей), на второй - японцы (17-4-7), на третьей - американцы (14-16-11).
Ранее Бида уступил представителю Франции Ромену Каннону в четвертьфинале личного первенства (12:15), Сухов потерпел поражение от швейцарца Беньямина Штеффена в 1/32 финала турнира (12:15), а Ходос уступил итальянцу Андреа Сантарелли на стадии 1/16 финала (10:15).
Российские шпажисты во второй раз в истории выиграли серебряные медали в командном турнире, ранее на Играх в 1996 году в Атланте серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Кроме того, отечественные шпажисты завоевали бронзу командного турнира на Играх в 1992 году. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире. Шпажисты сборной СССР в данном виде программы завоевали одну серебряную (1968) и четыре бронзовые награды (1960, 1972, 1980, 1988).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|18
|9
|11
|38
|2
|Япония
|17
|4
|7
|28
|3
|США
|14
|16
|11
|41
|4
|Россия
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|9
|2
|11
|22
|6
|Великобритания
|6
|9
|9
|24
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|5
|5
|13
|10
|Германия
|3
|4
|8
|15
|11
|Канада
|3
|3
|5
|11
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|2
|8
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|11
|20
|16
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|19
|Швейцария
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|24
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|26
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|28
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|28
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|31
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|34
|Иран
|1
|0
|0
|1
|34
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|34
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|34
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|34
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|34
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|34
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|34
|Греция
|1
|0
|0
|1
|34
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
|Испания
|0
|2
|1
|3
|43
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|45
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|45
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|47
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|47
|Дания
|0
|1
|1
|2
|47
|Куба
|0
|1
|1
|2
|47
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|51
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|51
|Индия
|0
|1
|0
|1
|51
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|51
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|51
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|51
|Польша
|0
|1
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|58
|Украина
|0
|0
|4
|4
|59
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|60
|Турция
|0
|0
|2
|2
|60
|Египет
|0
|0
|2
|2
|60
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|63
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|63
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|63
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|63
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|63
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|63
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|63
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|63
|Португалия
|0
|0
|1
|1