Российские спортсмены завоевали две золотые медали в седьмой день Олимпийских игр

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали шесть наград в седьмой день Олимпийских игр в Токио.

В пятницу золотые медали выиграли Евгений Рылов в плавании на 200 м на спине и Виталина Бацарашкина в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м.

Обладателями серебряных наград стали Анна Пракатень (академическая гребля, одиночки), Елена Осипова (стрельба из лука), а также Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков в командном соревновании по фехтованию на шпагах.

Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Тамерлан Башаев (весовая категория свыше 100 кг).

В пятницу осталось разыграть медали в беге на 10 000 м у мужчин (российские спортсмены не представлены) и в настольном теннисе в одиночном мужском разряде (Кирилл Скачков завершил выступление на ранних стадиях турнира).

Российская команда после семи дней Олимпиады занимает четвертое место в общем зачете, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидируют китайские спортсмены (18-9-11), вторыми идут японцы (17-4-7), третьими - американцы (14-16-11). В субботу в Токио разыграют 21 комплект медалей. Олимпиада завершится 8 августа.