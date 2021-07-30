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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены завоевали две золотые медали в седьмой день Олимпийских игр

Также представители российской сборной добавили в список наград на олимпиаде в Токио три серебряные и одну бронзовую медали
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали шесть наград в седьмой день Олимпийских игр в Токио.

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В пятницу золотые медали выиграли Евгений Рылов в плавании на 200 м на спине и Виталина Бацарашкина в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м.

Обладателями серебряных наград стали Анна Пракатень (академическая гребля, одиночки), Елена Осипова (стрельба из лука), а также Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков в командном соревновании по фехтованию на шпагах.

Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Тамерлан Башаев (весовая категория свыше 100 кг).

В пятницу осталось разыграть медали в беге на 10 000 м у мужчин (российские спортсмены не представлены) и в настольном теннисе в одиночном мужском разряде (Кирилл Скачков завершил выступление на ранних стадиях турнира).

Российская команда после семи дней Олимпиады занимает четвертое место в общем зачете, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидируют китайские спортсмены (18-9-11), вторыми идут японцы (17-4-7), третьими - американцы (14-16-11). В субботу в Токио разыграют 21 комплект медалей. Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1891138
2Япония174728
3США14161141
4Россия10141034
5Австралия921122
6Великобритания69924
7Южная Корея54615
8Нидерланды37515
9Франция35513
10Германия34815
11Канада33511
12Новая Зеландия3328
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия271120
16Венгрия2125
17Словения2114
18Косово2002
19Бразилия1337
19Швейцария1337
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24ЮАР1203
24Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
28Словакия1102
31Эстония1012
31Узбекистан1012
31Ирландия1012
34Иран1001
34Таиланд1001
34Эквадор1001
34Филиппины1001
34Бермудские острова1001
34Фиджи1001
34Латвия1001
34Греция1001
42Испания0213
42Колумбия0213
44Монголия0123
44Индонезия0123
46Бельгия0112
46Дания0112
46Куба0112
49Болгария0101
49Индия0101
49Туркмения0101
49Иордания0101
49Северная Македония0101
49Польша0101
49Венесуэла0101
56Украина0044
57Казахстан0033
58Турция0022
58Египет0022
58Мексика0022
61Азербайджан0011
61Аргентина0011
61Израиль0011
61Кувейт0011
61Кот-д'Ивуар0011
61Финляндия0011
61Сан-Марино0011
61Португалия0011

 

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