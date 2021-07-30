Сухов: российские шпажисты безумно расстроены из-за поражения в финале

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах безумно расстроена поражением в финале командных соревнований на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам сообщил фехтовальщик Павел Сухов.

В финале россияне уступили японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

"Безумно расстроены. Планировали занять первое место, - сказал Сухов. - Но сейчас мы осознаем, что это нереально круто".

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете.