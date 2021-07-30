Айван Занатта возглавил клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар"

ТАСС, 30 июля. Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" объявил о назначении канадца Айвана Занатты на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом рассчитан до окончания сезона-2020/21. Также Занатта будет руководить сборной Китая.

Алексей Ковалев, работавший главным тренером китайской команды в прошедшем сезоне, продолжит работу в "Куньлуне" в качестве помощника главного тренера.

В сезоне-2020/21 китайская команда заняла последнее, 12-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

Занатте 60 лет, в качестве главного тренера он работал в петербургском СКА, сборной Хорватии, итальянской "Кортине", а также швейцарском "Лугано".