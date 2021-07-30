Пловец Бородин вылечился от коронавируса, из-за которого пропустил Олимпиаду

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин вылечился от новой коронавирусной инфекции, которая была обнаружена у него перед вылетом на Олимпийские игры в Токио. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Тест Бородина дал положительный результат на коронавирус 20 июля, за день до вылета российской плавательной команды на Игры в Токио.

"Тест отрицательный, сегодня лечу домой", - сообщил Бородин.

Бородин является победителем чемпионата Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Соревнования пловцов на Олимпийских играх в Токио завершатся 1 августа.