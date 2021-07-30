Глазунов: российские шпажисты бились до конца, проявили спортивную злость и характер

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россияне до конца боролись за победу в финале командного турнира по фехтованию на шпагах, они проявили спортивную злость и характер. Такое мнение ТАСС высказал тренер команды Александр Глазунов.

Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях, в финале россияне уступили японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

"Плохих медалей на Олимпиаде не бывает, серебро - это здорово. Другое дело, что японцы сегодня после двух встреч поймали кураж. Это сама по себе сильная команда, - сказал Глазунов. - Но наши пацаны бились до конца, проявили спортивную злость и характер, настрой, все это было".

"Эта четверка уже не первый год фехтует, у них очень хорошая взаимосвязь в команде, с полуслова друг друга понимают. Выиграли две встречи с китайцами и итальянцами, настоящие мужики, достойно отфехтовали и победили. К сожалению, немного не получилось в матче за первое место, - добавил специалист. - Все четверо молодцы, не могу кого-то выделить, даже Сергей Ходос, он сидел в запасе в финале, но придавал этой команде импульс".

Последний раз российские шпажисты выигрывали медали в командном турнире на Олимпийских играх в 1996 году. Тогда серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире.