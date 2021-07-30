Тренер японских шпажистов назвал равным финал против россиян на Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Финал олимпийского турнира в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах между мужскими сборными России и Японии прошел в равной борьбе. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Японии Александр Горбачук.

В пятницу российская команда завоевала серебро на Олимпиаде, в финале россияне проиграли японцам со счетом 36:45. Сборную России представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

"Скажу, что японцы очень дисциплинированы, они все четко выполняют, - сказал Горбачук. - Плюс характер, везение, мы проигрывали американцам [в 1/8 финала] 8 уколов. Борьба [в финале] была равная, тактически мы правильно построили встречу, попросил дать возможность русским быть активней, чтобы мы меньше допускали ошибок. Не был удивлен, что команда России дошла до финала".

Российские шпажисты во второй раз в истории выиграли серебряные медали в командном турнире, ранее на Играх в 1996 году в Атланте серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Кроме того, отечественные шпажисты завоевали бронзу командного турнира на Играх в 1992 году. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире. Шпажисты сборной СССР в данном виде программы завоевали одну серебряную (1968) и четыре бронзовые награды (1960, 1972, 1980, 1988).

Олимпиада завершится 8 августа.