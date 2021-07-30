Дзюдоист Башаев готов доказать на Олимпиаде-2024, что победа над Ринером не была случайной

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио российский дзюдоист Тамерлан Башаев был бы рад снова встретиться с двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером на Играх 2024 года в Париже. Об этом Башаев заявил ТАСС.

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После олимпийского турнира тяжеловесов в Токио Ринер, которому Башаев помешал в третий раз подряд завоевать золото Игр, заявил журналистам, что только после Олимпиаде в Париже намерен "закрыть книгу своей спортивной истории". Золото Олимпиады в Токио завоевал чех Лукаш Крпалек, серебро - грузин Гурам Тушишвили, Ринер и Башаев стали бронзовыми призерами.

"Я хотел бы еще раз встретиться с Ринером в Париже, я вообще боролся бы с ним каждый день, чтобы прогрессировать как дзюдоист, потому что, чтобы стать лучшим, нужно бороться с лучшими. Наверное, многие скажут "ошибка", "ему повезло", и это нормально, а я буду пытаться доказывать, что это данность - пусть привыкает", - заявил Башаев.

Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной наград чемпионатов Европы.