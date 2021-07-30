Сборная Японии впервые в истории завоевала 17 золотых медалей на Олимпийских играх

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Сборная Японии завоевала на Олимпийских играх в Токио 17 золотых моделей, что стало рекордом для команды страны.

Рекордную 17-ю медаль японцы выиграли в мужских командных соревнованиях по фехтованию на шпагах. До этого наилучший результат японская сборная демонстрировала на Играх 2004 года, прошедших в Афинах, и 1964 года, которые также состоялись в Токио (16 золотых медалей).

Японцы на текущей Олимпиаде завоевали девять золотых медалей в дзюдо, по две - в скейтбординге и плавании, по одной - в фехтовании, спортивной гимнастике, софтболе и настольном теннисе.

Японские спортсмены занимают второе место в общем зачете домашней Олимпиады, в их активе также четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Лидирует команда Китая (18-9-11), третье место занимают американцы (14-16-11). Россияне располагаются на четвертой строчке (10-14-10).

Олимпиада завершится 8 августа.