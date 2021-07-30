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XXXII летние Олимпийские игры

Бида: российские шпажисты допустили много брака в финале с японцами

В финале командного турнира российские спортсмены уступили фехтовальщикам из Японии со счетом 36:45
Сергей Бида (Россия) и Масару Ямада (Япония) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Бида (Россия) и Масару Ямада (Япония)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России имела очень много технического брака в финале олимпийского турнира в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах с японцами. Такое мнение журналистам высказал российский шпажист Сергей Бида.

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В пятницу мужская сборная России по фехтованию завоевала серебро на Олимпиаде, в финале россияне проиграли японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

"Неправильно распределили время, у нас такой перерыв впервые [между поединками], возможно, остыли, - сказал Бида. Много было технического брака, нас подлавливали".

Российские шпажисты во второй раз в истории выиграли серебряные медали в командном турнире, ранее на Играх в 1996 году в Атланте серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Кроме того, отечественные шпажисты завоевали бронзу командного турнира на Играх в 1992 году.

Олимпиада завершится 8 августа.

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