Бида: российские шпажисты допустили много брака в финале с японцами

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России имела очень много технического брака в финале олимпийского турнира в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах с японцами. Такое мнение журналистам высказал российский шпажист Сергей Бида.

В пятницу мужская сборная России по фехтованию завоевала серебро на Олимпиаде, в финале россияне проиграли японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

"Неправильно распределили время, у нас такой перерыв впервые [между поединками], возможно, остыли, - сказал Бида. Много было технического брака, нас подлавливали".

Российские шпажисты во второй раз в истории выиграли серебряные медали в командном турнире, ранее на Играх в 1996 году в Атланте серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Кроме того, отечественные шпажисты завоевали бронзу командного турнира на Играх в 1992 году.

Олимпиада завершится 8 августа.