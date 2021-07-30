Боксер Хатаев поставил себе цель завоевать золото на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Российский боксер Имам Хатаев заявил, что будет стараться сделать все, чтобы выиграть золото Олимпийских игр в Токио. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Ранее Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в весовой категории до 81 кг и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

"Я, в принципе, доволен своим выступлением, почему бы и нет, - сказал Хатаев. - У меня изначально есть цель только на золото. Я очень буду стараться сделать все, чтобы выиграть эту Олимпиаду".

В 1/2 финала Хатаев встретится с британцем Бенджамином Уиттакером, поединок пройдет 1 августа. Финал в этой весовой категории запланирован на 4 августа. Олимпиада завершится 8 августа.