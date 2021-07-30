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XXXII летние Олимпийские игры

Бида: российские шпажисты могут выступить на Олимпиаде в Париже в том же составе

По словам спортсмена, сам он готов принять участие в следующих Олимпийских играх

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в своем нынешнем составе может выступить на следующих Олимпийских играх в Париже 2024 года. Такое мнение журналистам высказал серебряный призер командного турнира Сергей Бида.

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Российские шпажисты в составе Биды, Павла Сухова, Сергея Ходоса и Никиты Глазкова уступили в финале Игр в Токио хозяевам соревнований японцам со счетом 36:45.

"Думаю, нынешнюю команду можно сохранить за три года. Смотря у кого какие желания: кто-то, может, устал, кто-то возьмет год перерыва. По возрасту я готов пойти за золотом Игр в Париже, тем более до них не четыре года подготовки, а три", - сказал Бида.

Последний раз российские шпажисты выигрывали медали в командном турнире на Олимпийских играх в 1996 году. Тогда серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире.

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