Две российские пары сыграют в финале олимпийского турнира по теннису в миксте

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Весниной и Карацева. В финале они встретятся с другими российскими теннисистами Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым, которые в пятницу обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса со счетом 5:7, 6:4, 13:11. Таким образом, российские теннисисты обеспечили национальной команде золотую и серебряную награды в данном виде программы. Впервые в истории теннисных смешанных олимпийских турниров российские пары играют в финале, ранее российские теннисисты ни разу не завоевывали медалей в данной дисциплине.

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале олимпийского турнира по теннису в соревновании смешанных пар.

Весниной 34 года, она является действующей олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент 34-летняя Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. В парном разряде на ее счету 18 титулов WTA.

27-летний Карацев занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету один выигранный турнир под эгидой ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Первая ракетка мира 34-летний Джокович в июле в третий раз кряду стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP, также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Джокович в пятницу проиграл второй полуфинал на Олимпиаде, ранее он в матче одиночного мужского разряда уступил представителю Германии Александру Звереву.

Стоянович, которой в пятницу исполнилось 25 лет, занимает 92-е место в одиночном рейтинге WTA и 49-е - в парном. На ее счету в парном разряде два титула под эгидой организации. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021) в паре с хорваткой Дарьей Джурак.

Второй российский финал в теннисе на Олимпиадах

Финал турнира смешанных пар на Олимпийских играх в Токио запланирован на 1 августа. Завершится Олимпиада 8 августа.

Этот финал станет вторым в истории Олимпиад, в котором друг против друга сыграют представители России. На Играх 2008 года в Пекине в финале женского одиночного турнира россиянка Елена Дементьева обыграла соотечественницу Динару Сафину.

Бронзовую медаль тогда завоевала еще одна российская теннисистка Вера Звонарева.

Всего в теннисе на Олимпийских играх российские спортсмены завоевали восемь медалей - три золотые, три серебряные и две бронзовые. Также две бронзы было на счету Объединенной команды на Олимпиаде 1992 года.