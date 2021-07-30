Колобков: ошибки не позволили российским шпажистам победить японцев в финале Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Ошибки мужской сборной России не позволили победить крепких японцев в финале олимпийского турнира в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах, однако борьба была равной. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр спорта России, олимпийский чемпион в личном турнире в фехтовании на шпагах Павел Колобков.

В пятницу российская команда завоевала серебро на Олимпиаде, в финале россияне проиграли японцам со счетом 36:45. Сборную России представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

"Смотрел, как будто сам фехтовал, переживал ужасно - с одной стороны, оторваться не мог, с другой стороны, смотреть тоже очень тяжело. У нас, надо сказать, очень сильная и ровная команда, а с Пашей Суховым еще, помню, сам фехтовал. Бида с Глазковым тогда еще совсем молодыми были", - сказал Колобков.

"Я рад, что они успели раскрыть свой потенциал, что являются сейчас одними из лидеров, они заслуженно попали на Олимпийские игры и стали единственной из европейских команд, которая отобралась в первую четверку. В наше время законодателями мод были Германия, Франция, Италия, Венгрия, сейчас акцент сместился на Азию. Мне фехтование наших ребят понравилось, были ошибки, к сожалению, они не позволили выиграть у достаточно крепкой команды Японии, но борьба была равная. Отличный результат, поздравляю, впереди у этой команды, я уверен, еще много возможностей и много побед, главное - сохранить команду, уверен, еще и молодые талантливые ребята подойдут", - добавил Колобков.

Российские шпажисты во второй раз в истории выиграли серебряные медали в командном турнире, ранее на Играх в 1996 году в Атланте серебряными призерами стали Колобков, Александр Бекетов и Валерий Захаревич. Кроме того, отечественные шпажисты завоевали бронзу командного турнира на Играх в 1992 году. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире. Шпажисты сборной СССР в данном виде программы завоевали одну серебряную (1968) и четыре бронзовые награды (1960, 1972, 1980, 1988).

Колобков выиграл шесть медалей на Олимпийских играх, в 2000 году в Сиднее он стал олимпийским чемпионом в индивидуальных соревнованиях, кроме того, на его счету по одной серебряной награде в личном и командном турнире, а также три бронзовые медали (2 - в личном турнире, 1 - в командном).