Матыцин: дзюдоист Башаев подарил много радостных эмоций на Олимпиаде

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев подарил болельщикам много радостных эмоций и заслуженно завоевал бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории свыше 100 кг. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира француза Тедди Ринера в четвертьфинале, а в следующем раунде проиграл грузину Гураму Тушишвили. В схватке за бронзу россиянин был сильнее украинца Якова Хаммо.

"Поздравляю Тамерлана Башаева с завоеванием бронзы в дзюдо. Тамерлан подарил нам сегодня много радостных эмоций, чего только стоит его заслуженная победа над фаворитом Игр в Токио, двукратным олимпийским чемпионом французом Тедди Ринером в четвертьфинале турнира тяжеловесов, - сказал Матыцин. - В полуфинале российскому спортсмену не хватило удачи для того, чтобы получить право побороться за золото, но Тамерлан уверенно провел поединок за бронзу против украинского дзюдоиста и выиграл свою первую олимпийскую медаль в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Федерацию дзюдо России, желаю российским дзюдоистам удачи в соревнованиях смешанных команд".

Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной наград чемпионатов Европы.

Олимпиада завершится 8 августа.