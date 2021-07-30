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XXXII летние Олимпийские игры

Бронзовый призер Игр дзюдоист Башаев рассказал, что намерен жениться после Олимпиады

По словам 25-летнего российского дзюдоиста, невесту он пока не выбрал

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоист Тамерлан Башаев хотел бы жениться после возвращения домой, однако с невестой пока еще не определился. Об этом Башаев сообщил ТАСС после турнира.

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"Какие теперь планы? Готовлюсь жениться. Правда невесты пока еще нет, так что в связи с этим я специально свой план сейчас обозначил", - рассмеялся Башаев.

После выступления на Олимпиаде Башаев по-английски общался с иностранными журналистами: "Говорил по-английски, потому что готовился к участию в пресс-конференции на Олимпиаде. Вот только планировал сидеть за столом не на месте бронзового призера, а чуть левее (где сидел чемпион Игр чех Лукаш Крпалек - прим. ТАСС)".

Башаеву 25 лет, он является серебряным призером чемпионата мира, обладателем золотой и серебряной наград чемпионатов Европы.

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