Мамедов: медаль в командном турнире не ждали, но шпажисты раскрыли свой потенциал

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах сумела раскрыть свой потенциал и завоевала первую за 25 лет медаль Олимпийских игр, что стало большой радостью. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

В финале россияне уступили японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков. Бронзовую медаль завоевала сборная Южной Кореи.

"Фехтование часто противоречит всем прогнозам, которые делают специалисты. От мужской шпаги, которая запрыгнула в уходящий поезд и получила лицензию, наверно, ничего не ожидали. Но потенциально ребята сильные, и сегодня они смогли этот потенциал раскрыть. Это большая радость, спустя 25 лет у нас медаль в мужской шпаге на Олимпийских играх", - сказал Мамедов.

"В мужской шпаге всегда ситуация самая непонятная на соревнованиях, здесь было тоже самое. Четыре первые команды мирового рейтинга первые встречи проиграли, японцы попали на Олимпиаду как представители страны - хозяйки Игр, отыграли восемь уколов в матче с американцами, победили французов и разгромили южнокорейцев. А через четыре часа в финале мы ничего не смогли с ними сделать. Выражение "родные стены помогают" тут очень подходит", - отметил специалист.

Российские шпажисты победили сборную Китая в полуфинале командного турнира со счетом 45:38, в четвертьфинале выиграли у команды Италии со счетом 45:34. "Очень тяжелая была встреча с итальянцами, но наши ребята хорошо работали, все делали. Может быть, если бы не было этой паузы, продолжили бы на кураже, смогли бы выиграть, но вечером японцы нам шансов практически не дали", - сказал Мамедов.

"Японцы были острее и точнее во всех моментах, по дистанции не давали нам пользоваться, кураж поймали. Зрителей нет, но все равно они в своем зале, кучка волонтеров, специалисты по фехтованию за них болели. По большому счету только Павел Сухов мог сегодня им сопротивляться, у Сергея Биды и Никиты Глазкова не получилось, они свои микро-матчи почти все проиграли", - заключил Мамедов.