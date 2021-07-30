Тарпищев: сбор на Сахалине помог при создании смешанных пар, вышедших в финал Олимпиады

ТОКИО, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подготовительный сбор сборной России по теннису в Южно-Сахалинске помог при создании смешанных пар к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Две российские пары сыграют в финале олимпийского турнира по теннису в миксте

Российские смешанные пары в составе Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева и Елены Весниной и Аслана Карацева сыграют в финале соревнований.

"Не ждали этого, за полгода создали пары. Очень хорошо помог сбор в Южно-Сахалинске. Все ребята в форме, кроме [Даниила] Медведева. Кто будет фаворитом - не так важно. Наши же играют, какие фавориты?" - сказал он.

По словам Тарпищева, изначально федерация рассчитывала на одно золото - в женском парном разряде. "Но сбор в Южно-Сахалинске сделал свое дело", - отметил он.

Также в финале мужского одиночного разряда Олимпиады встретятся Карен Хачанов и немец Александр Зверев.