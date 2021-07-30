Тренер "Авангарда" Хартли оценил первую работу чемпиона мира Курьянова в тренерском штабе

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Приглашение в тренерский штаб омского "Авангарда" чемпиона мира по хоккею Антона Курьянова после ухода Константина Шафранова было логичным решением. Такое мнение журналистам высказал главный тренер омичей Боб Хартли.

В мае Курьянов вошел в тренерский штаб "Авангарда", подписав контракт с клубом на один сезон, после того, как "Авангард" покинул Шафранов, отвечавший за игру в большинстве.

"Мы никогда не говорим о том, что делает один тренер, мы всегда работаем вместе, и над большинством, и над меньшинством, - сказал Хартли. - Конечно, стоит похвалить Антона. Я знаком с ним с первых дней, как я приехал в Омск три года назад, я по-настоящему был впечатлен Антоном - он сам хорошо очень все усваивает и также здорово обучает ребят. У нас отличные игроки в большинстве, я доволен тем, что сегодня увидел".

"Антон Курьянов в свое время был хорошим игроком, когда выступал за "Авангард, и с уходом Контантина Шафранова, когда он перешел из нашего клуба в СКА и сборную России, было логично пригласить именно Антона в наш тренерский штаб", - добавил специалист.

В пятницу "Авангард" обыграл подольский "Витязь" в первом товарищеском матче нынешнего межсезонья со счетом 4:2 после овертайма. Следующий матч омичи проведут на турнире Sochi Hockey Open, который пройдет с 3 по 8 августа.