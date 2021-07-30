УЕФА разрешил присутствие до 13 тыс. болельщиков в матче за Суперкубок

ТАСС, 30 июля. Финальный матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом" в Белфасте на стадионе "Уиндзор Парк" смогут посетить максимум 13 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск.

Отмечается, что болельщикам нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест. На стадионе не будут продаваться еда и напитки. Также болельщики, которые прибудут в Северную Ирландию, должны будут соблюдать ограничения на въезд через границу и требования, которые будут действовать во время матча.

В сезоне-2020/21 "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов, а "Вильярреал" в финале Лиги Европы в серии пенальти оказался сильнее английского "Манчестер Юнайтед" (1:1, 11:10 - пен.).

Обладателем Суперкубка в 2020 году стала германская "Бавария", обыгравшая испанскую "Севилью" (2:1 доп. вр.).