Хартли: хоккеист "Авангарда" Якупов полностью готов к работе после проблем со здоровьем

БАЛАШИХА /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Нападающий омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Наиль Якупов прибыл на предсезонные сборы с командой в невероятной форме и имеет отличную физическую подготовку и хорошие показатели после проблем со здоровьем, которые у него были в прошлом сезоне. Об этом журналистам сообщил главный тренер клуба Боб Хартли.

Зимой Якупов перенес коронавирус. Он не играл в составе "Авангарда" с 19 января. В апреле он продлил контракт с омским клубом на два года.

"Я рад за Наиля, потому что у него был непростой период где-то с конца января и до финального матча, у него были проблемы со здоровьем, наш медицинский штаб им очень плотно занимался, - сказал Хартли. - На предсезонке он появился в невероятной форме: был полностью готов и настроен на работу. У него отличная физическая подготовка, все показатели просто великолепные".

В пятницу "Авангард" обыграл подольский "Витязь" в первом товарищеском матче межсезонья со счетом 4:2 в овертайме (основное время - 4:1, по договоренности команды провели овертайм). "Сегодня Наиль очень здорово себя проявил, создавал голевые моменты. Думаю, он сам не осознает, насколько хорошим игроком может быть, и поэтому наша как тренерского штаба задача помочь ему раскрыться", - добавил специалист.

Якупову 27 лет, в 2012 году он был выбран под общим первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Эдмонтон". В прошедшем сезоне Якупов принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, забросил семь шайб и отдал девять голевых передач. В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4:2.