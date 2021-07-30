Китаец Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Китаец Ма Лун обыграл соотечественника Фань Чжэньдуна в финале олимпийского турнира по настольному теннису. Матч закончился со счетом 4:2 (11:4, 10:12, 11:8, 11:9, 3:11, 11:7).

Во встрече за бронзовую медаль победу одержал представитель Германии Дмитрий Овчаров, обыгравший Ли Юнь Цзюя из Тайваня.

Ма Луну 32 года, он завоевал свою четвертую золотую медаль Олимпийских игр. Ранее спортсмен дважды становился олимпийским чемпионом в командном разряде (2012, 2016) и один раз - в одиночном (2016). Также китаец является 12-кратным чемпионом мира.

Фань Чжэньдуну 24 года, он является четырехкратным чемпионом мира и шестикратным обладателем Кубка мира.

Сборная Китая завоевала 19 золотых наград и сохраняет лидерство в медальном зачете. Также на счету китайских спортсменов 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте расположились японцы (17-4-7), на третьем - американцы (14-16-11). Сборная России занимает четвертое место, в активе российских спортсменов 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.