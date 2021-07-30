Карацев считает, что Олимпиада отличается от привычных теннисных турниров

ТОКИО, 30 июля./ТАСС/. Олимпийские игры отличаются от других привычных теннисных турниров тем, что для спортсмена это единственная возможность сыграть за страну, а не за себя. Такое мнение высказал журналистам российский теннисист Аслан Карацев.

Ранее в пятницу в финал теннисного микста вышли Елена Веснина и Аслан Карацев, пара победила сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича. В финале Веснина и Карацев сыграют против россиян Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.

"Олимпиада - это важный и необычный турнир, где ты играешь для своей страны, этот турнир все знают. Может кто-то не в курсе турниров ATP, но не Олимпийских игр. Поэтому очень рад, что мы в финале и будем играть за золото", - сказал Карацев.

Россиянка Елена Веснина заявила журналистам, что финал теннисного турнира среди смешанных пар на Олимпиаде в Токио, где встретятся дуэты из России - это большое счастье.

"Русский финал - это круто. С ребятами - Андреем и Настей - будем и разговаривать, и поздравлять, и обниматься. Это огромное счастье, что все мы вышли в финал", - сказала она.

Финал пройдет 1 августа. Впервые в истории теннисных смешанных олимпийских турниров российские пары играют в финале, ранее российские теннисисты ни разу не завоевывали медалей в данной дисциплине.