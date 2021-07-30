Кафельников: российский финал теннисного турнира на Олимпиаде - уникальное событие

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2000 года в мужском одиночном разряде, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников назвал российский финал олимпийского теннисного турнира в миксте событием, которое не каждый раз можно наблюдать. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу стало известно, что в финале турнира смешанных пар на Олимпиаде в Токио сыграют две российские пары. В одном полуфинале Елена Веснина и Аслан Карацев победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича (7:6 (7:4), 7:5), в другом - Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев оказались сильнее австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса (5:7, 6:4, 13:11).

"Безусловно, мы надеялись, что такое может быть, видите, наши ожидания в реальной жизни осуществились, - сказал Кафельников. - Абсолютно точно можно говорить, что неважно, кто победит в финале, потому что у россиян уже есть гарантированная золотая медаль. Думаю, что болельщики в России не должны отдавать симпатии кому-то, пусть победит сильнейший, а мы будем наслаждаться моментом и мастерством каждого из игроков. Это событие, которое мы не каждый раз можем наблюдать, поэтому очень рады".

Финал теннисного турнира в смешанном разряде состоится 1 августа. Олимпиада завершится 8 августа.