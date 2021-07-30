Матыцин: российские шпажисты на Олимпиаде показали выступление очень высокого уровня

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в командном турнире на Олимпийских играх в Токио выступила на очень высоком уровне. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России.

В пятницу россияне в финальном поединке уступили японцам со счетом 36:45 и завоевали серебряные медали Олимпиады.

"Поздравляю Сергея Биду, Павла Сухова, Сергея Ходоса и Никиту Глазкова с серебром Олимпиады в Токио. Наши спортсмены завоевали первые медали в этой дисциплине с Игр-1996, когда российская команда также стала серебряным призером. На пути к финалу российские шпажисты взяли верх над сильными командами Италии и Китая", - сказал Матыцин.

"В поединке за золото наши фехтовальщики проявили характер и боролись за победу до последних секунд финала, но японцам, хозяевам Олимпиады, видимо, помогли родные стены, им больше сопутствовала удача. Российские шпажисты показали на Играх в Токио выступление очень высокого уровня. Поздравляю с серебряными медалями тренеров сборной команды и Федерацию фехтования России. Удачи российским саблисткам и рапиристам в заключительных командных видах программы соревнований по фехтованию в Токио", - добавил министр.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.