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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: российские шпажисты на Олимпиаде показали выступление очень высокого уровня

В пятницу российская команда завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио, проиграв в финале сборной Японии
Министр спорта России Олег Матыцин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в командном турнире на Олимпийских играх в Токио выступила на очень высоком уровне. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России.

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В пятницу россияне в финальном поединке уступили японцам со счетом 36:45 и завоевали серебряные медали Олимпиады.

"Поздравляю Сергея Биду, Павла Сухова, Сергея Ходоса и Никиту Глазкова с серебром Олимпиады в Токио. Наши спортсмены завоевали первые медали в этой дисциплине с Игр-1996, когда российская команда также стала серебряным призером. На пути к финалу российские шпажисты взяли верх над сильными командами Италии и Китая", - сказал Матыцин.

"В поединке за золото наши фехтовальщики проявили характер и боролись за победу до последних секунд финала, но японцам, хозяевам Олимпиады, видимо, помогли родные стены, им больше сопутствовала удача. Российские шпажисты показали на Играх в Токио выступление очень высокого уровня. Поздравляю с серебряными медалями тренеров сборной команды и Федерацию фехтования России. Удачи российским саблисткам и рапиристам в заключительных командных видах программы соревнований по фехтованию в Токио", - добавил министр.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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