Вдовин: российские шпажисты не ожидали от японцев такого темпа в финале Олимпиады

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Победа японцев в финале командного турнира по фехтованию на шпагах на Олимпиаде в Токио оказалась неожиданной, они хорошо подготовились. Такое мнение ТАСС высказал тренер одного из участников сборной России, самарца Павла Сухова, Виктор Вдовин.

Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в командных соревнованиях, в финале россияне уступили японцам со счетом 36:45. Российскую команду представляли Сергей Бида, Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

"Если брать встречу за золото, то ли это после очень трудной встречи с Китаем, то ли японцы у себя дома и так настроились неожиданно. Мы просто не ожидали от них таких темпов. Они сумели пройти сильнейшие команды - выиграли у американцев, французов, южнокорейцев. Паша выиграл все бои, но с минимальными счетами спасти команду не мог", - рассказал тренер.

Он объяснил, что до этого, когда японцы приезжали на совместные сборы на "Озеро Круглое" в Подмосковье, у российских спортсменов "с ними проблем не было". "Сейчас они, видимо, очень хорошо подготовились, я даже не ожидал. Просто психологически встреча не получилась, они сразу взяли преимущество, а наша команда ушла в оборону, один Паша [Сухов] продолжал атаковать", - предположил Вдовин.

Последний раз российские шпажисты выигрывали медали в командном турнире на Олимпийских играх в 1996 году. Тогда серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире.