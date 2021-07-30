Пловец Рылов стал самым упоминаемым российским призером Олимпиады в соцсетях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пловец Евгений Рылов чаще других российских призеров Олимпийских игр в Токио упоминался в социальных сетях во время первой недели соревнований. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", предоставленном ТАСС.

Рылов был упомянут 26,3 тыс. раз. 24-летний спортсмен в Токио стал двукратным олимпийским чемпионом - на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также в его активе серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Рылов стал первым российским пловцом, выигравшим золото Олимпиады, с 1996 года.

Второе место в рейтинге заняла Виталина Бацарашкина, принесшая сборной России две золотые и одну серебряную медаль в стрельбе (23,4). Третье - гимнаст Никита Нагорный (19,5), ставший олимпийским чемпионом в командном турнире и бронзовым призером Игр в личном многоборье.

Также в рейтинг попали тхэквондист Максим Храмцов (15,0), фехтовальщицы Софья Великая (14,9), София Позднякова (14,4), Инна Дерилазова (11,2) и Лариса Коробейникова (10,5), пловец Климент Колесников (14,2), гимнасты Ангелина Мельникова (13,5), Артур Далалоян (13,2), Давид Белявский (12,5) и Денис Аблязин (11,0), стрелок Анастасия Галашина (10,1).

В медальном зачете Олимпиады в Токио сборная России занимает четвертое место, в активе российских спортсменов 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. На лидирующей позиции идет сборная Китая (19-10-11), на втором месте расположились японцы (17-4-7), на третьем - американцы (14-16-11).