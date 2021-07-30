Бетербиев заявил, что боксеру Альваресу будет несложно договориться с ним о поединке

Ранее Бетербиев неоднократно высказывал желание провести поединок с Альваресом.

"Со мной несложно договориться его представителям. У меня есть желание завоевать новый титул, для меня это интереснее, чем деньги. Если они со мной свяжутся, то дам положительный ответ. Я хочу стать абсолютным чемпионом или попробовать свои силы в бою с Альваресом", - сказал Бетербиев.

Бетербиеву 36 лет, он является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. За свою карьеру Бетербиев провел 16 поединков, в каждом из которых одержал победу нокаутом.

Альваресу 31 год. Мексиканец владеет титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), WBC и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 76,2 кг. В 59 поединках Альварес одержал 56 побед (38 нокаутом) и потерпел одно поражение, два боя завершились вничью.