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Бокс

Бетербиев заявил, что боксеру Альваресу будет несложно договориться с ним о поединке

Россиянин хочет стать абсолютным чемпионом мира или попробовать свои силы в бою с Альваресом
Артур Бетербиев и судья Юрий Копцев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев и судья Юрий Копцев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 июля. Представителям мексиканского боксера Сауля Альвареса будет несложно договориться с россиянином Артуром Бетербиевым о проведении поединка. Комментарий Бетербиева приводит телеканал "Матч ТВ".

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Ранее Бетербиев неоднократно высказывал желание провести поединок с Альваресом.

"Со мной несложно договориться его представителям. У меня есть желание завоевать новый титул, для меня это интереснее, чем деньги. Если они со мной свяжутся, то дам положительный ответ. Я хочу стать абсолютным чемпионом или попробовать свои силы в бою с Альваресом", - сказал Бетербиев.

Бетербиеву 36 лет, он является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. За свою карьеру Бетербиев провел 16 поединков, в каждом из которых одержал победу нокаутом.

Альваресу 31 год. Мексиканец владеет титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), WBC и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 76,2 кг. В 59 поединках Альварес одержал 56 побед (38 нокаутом) и потерпел одно поражение, два боя завершились вничью.

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