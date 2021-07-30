Костенюк вышла в финал Кубка мира по шахматам в Сочи

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла китаянку Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира и вышла в финал. Турнир проходит в Сочи.

Первая полуфинальная партия завершилась вничью.

В другом полуфинале играют россиянка Александра Горячкина и украинка Анна Музычук. Первая партия завершилась вничью.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250.