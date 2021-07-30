{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по шахматам

Костенюк вышла в финал Кубка мира по шахматам в Сочи

В полуфинале россиянка обыграла китаянку Тань Чжунъи
Александра Костенюк Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Александра Костенюк
© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла китаянку Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира и вышла в финал. Турнир проходит в Сочи.

Первая полуфинальная партия завершилась вничью.

В другом полуфинале играют россиянка Александра Горячкина и украинка Анна Музычук. Первая партия завершилась вничью.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250.

Теги
Кубок мира по шахматам
Футбол в России
На следующем матче "Ротора" на "Волгоград-Арене" смогут присутствовать 250 болельщиков
В связи с коронавирусными ограничениями будет доступен для посещения сектор активных фанатов
Читать полностью