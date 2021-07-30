Зрители не смогут посетить соревнования по триатлону Ironman в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Зрители не смогут посетить соревнования по триатлону Ironman 70.3, которые пройдут в Санкт-Петербурге 1 августа, в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, сообщил журналистам на пресс-конференции перед началом мероприятия вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Соревнования пройдут без зрителей. Посмотреть соревнования - будут трансляции организованы. Проводя данные соревнования, мы больше всего заботились об эпидемиологической ситуации, нам пришлось пойти на некоторые ограничения, чтобы эти соревнования могли состояться", - сказал Пиотровский.

Он добавил, что все, кто связан с данным мероприятием, либо вакцинированы, либо предоставили отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. "Все люди, задействованные на соревновании, которые работают на соревнованиях, их организовывают, а также их участники проходят ПЦР-тестирование или предъявляют сертификаты о вакцинации", - отметил он.

Генеральный директор компании - организатора международных соревнований Ironman 70.3 в Санкт-Петербурге "Железный человек" Сергей Бодров также отметил, что руководству турнира пришлось ограничить число участников 2,4 тыс. человек, чтобы соблюсти все санитарные требования. "На самом деле Гребной канал может принять и 3, и 4 тыс. человек. У нас есть ограничения Роспотребнадзора по дистанции, по времени старта - мы посчитали, что мы максимум можем принять 2,4 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, на соревнования приедут спортсмены из 64 стран. "Наибольшее количество, конечно, из стран ближайшего зарубежья - Казахстан, Киргизия, очень много людей с Украины приедет. Из других стран я не могу точное назвать количество, но приблизительно в равных пропорциях", - сказал Бодров.

Международные соревнования по триатлону Ironman 70.3 впервые пройдут в России в Санкт-Петербурге 1 августа 2021 года при поддержке государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и "Лиги героев". Изначально их планировали провести в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Плавательный этап гонки пройдет на Гребном канале - 1 900 м, велоэтап дистанцией в 90,1 км пройдет по Западному скоростному диаметру, а завершится событие беговым этапом дистанцией 21,1 км в живописной локации города - два круга по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове. ТАСС является информационным партнером мероприятия.