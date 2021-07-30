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Кубок мира по шахматам

Горячкина сыграет с Костенюк в финале Кубка мира по шахматам в Сочи

Горячкина обыграла в полуфинале украинку Анну Музычук
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграет в финале Кубка мира с соотечественницей Александрой Костенюк. Турнир проходит в Сочи.

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Во второй партии полуфинального матча Горячкина белыми фигурами обыграла украинку Анну Музычук. Первая партия между шахматистками завершилась вничью.

Во второй партии другого полуфинального матча Костенюк обыграла белыми фигурами китаянку Тань Чжунъи, первая партия также завершилась вничью.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250.

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Кубок мира по шахматам
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