Этап Кубка России и забеги детей и женщин пройдут на соревнованиях Ironman в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Этап Кубка России по триатлону состоится в рамках международных соревнований Ironman 70.3, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила на пресс-конференции в преддверии соревнований первый вице-президент Федерации триатлона России Олеся Заволокина.

"В рамках этого старта также проводится этап Кубка России на средней дистанции. И это тоже немалозначимое событие", - сказала она.

Заволокина добавила, что в этапе примут участие 25 профессиональных спортсменов, в том числе члены сборной России, контролировать ход мероприятия будут судьи, которые для этого приедут в Петербург. По ее словам, Петербург является "идеальным местом" для проведения стартов. Заволокина также сообщила, что считает важным одновременное участие в соревнованиях любителей и профессионалов с точки зрения популяризации спорта.

Как сообщил генеральный директор компании - организатора международных соревнований Ironman 70.3 в Санкт-Петербурге "Железный человек" Сергей Бодров, в рамках соревнований 31 июля также пройдут забеги для детей и женщин. "Завтра два у нас забега Ironkids - поделены на четыре категории, в каждой категории у нас будет участвовать по 75 детей. А затем у нас стартуют девушки Irongirl, девушек у нас 500 человек, дистанция - 5 километров", - сказал он.

Международные соревнования по триатлону Ironman 70.3 впервые пройдут в России в Санкт-Петербурге 1 августа 2021 года при поддержке государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и "Лиги героев". В состязаниях примут участие спортсмены из 67 субъектов России, всего в этом году регистрацию прошли 2,4 тыс. человек из 64 стран мира. Изначально их планировали провести в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

Плавательный этап гонки пройдет на Гребном канале - 1 900 м. Велоэтап дистанцией в 90,1 км пройдет по Западному скоростному диаметру, а завершится событие беговым этапом дистанцией 21,1 км в живописной локации города - два круга по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове. ТАСС является информационным партнером мероприятия.