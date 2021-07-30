На следующем матче "Ротора" на "Волгоград-Арене" смогут присутствовать 250 болельщиков

ВОЛГОГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 250 болельщиков смогут посетить матч чемпионата Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между волгоградским "Ротором" и астраханским "Волгарем" на "Волгоград-Арене" в связи с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Ротора".

Матч 4-го тура ФНЛ "Ротор" - "Волгарь" пройдет 31 июля.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России Анны Поповой на каждый матч определяется допустимая посещаемость. Матч "Ротор" - "СКА-Хабаровск" прошел без зрителей, а на матче "Ротор" - "Волгарь", который пройдет 31 июля, будет доступен для посещения сектор активных фанатов. На него смогут попасть владельцы абонементов на фан-сектор, это порядка 250 человек", - сказали в пресс-службе, пояснив, что посещаемость зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Пока неизвестно, какая будет разрешенная максимальная посещаемость зрителей на следующем домашнем матче "Ротора" с калининградской "Балтикой", который пройдет 14 августа.

Стадион "Волгоград-Арена" был возведен к матчам чемпионата мира 2018 года, его вместимость - 45 тыс. зрителей.

О ситуации с COVID-19

Роспотребнадзор по Волгоградской области обязал провести обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и сферы услуг, постановление ведомства вступило в силу с 27 июля. В списке тех, кто подлежит обязательному вакцинированию, представители 15 сфер экономики региона. Поводом для введения столь жестких мер послужила ситуация с новой коронавирусной инфекцией. В течение последних пяти недель отмечается рост заболеваемости COVID-19 и увеличение темпов прироста за сутки до 0,45%. Коэффициент распространения инфекции превышает 1,0, уточняется в документе.

Руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей обязали в срок до 30 августа организовать проведение профилактических прививок работникам первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 30 сентября - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что постановление главного санврача региона не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.

С начала пандемии в области по данным на пятницу выявлено 70 926 случаев заболевания (плюс 320 за сутки), выздоровели 63 173 человека (257 пациентов за сутки), умерли 1 804 человека (13 за сутки). В среднем за сутки выявляется более 300 случаев заболевания.

Решением оперштаба в регионе с 12 июля закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты в торговых центрах и ТРК. Несовершеннолетним разрешается находиться в ТРК только в сопровождении взрослых. Для заведений общепита, где не введен "бесковидный режим", действует запрет на прием посетителей в залах в период с 00:00 до 06:00 мск, за исключением обслуживания навынос.