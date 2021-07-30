{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига конференций

Слуцкий заявил, что "Рубин" готовится к матчам с "Ракувом" со всей серьезностью

Команды встретятся в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

ТАСС, 30 июля.  Футбольный клуб "Рубин" со всей серьезностью готовится к матчам третьего квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом". Об этом сказал главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

На эту тему
"Рубин" сыграет с "Ракувом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций
"Рубин" сыграет с "Ракувом" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

"Рубин" выиграл два первых матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и занимает первое место в турнирной таблице с шестью очками. В пятницу казанцы разгромили тульский "Арсенал" на выезде со счетом 3:0.

"Смотрели обе игры "Ракува" с "Судувой". Хорошая команда, выиграла суперкубок. Прекрасно знаем, что наши команды имели проблемы с клубами из стран, которые в рейтинге ниже Польши, поэтому готовимся со всей серьезностью. Это серьезный соперник, и нас ждут сложные матчи", - сказал Слуцкий.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций "Ракув" играл против литовской "Судувы". Обе встречи завершились без забитых мячей, в серии пенальти польский клуб оказался сильнее со счетом 4:3. Первый матч против "Ракува" казанский клуб проведет на выезде. Встречи пройдут 5 и 12 августа.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.

Теги
Лига конференций
Футбол в России
Слуцкий: три замены "Рубина" в матче с "Арсеналом" были вынужденными
В перерыве матча тренер сделал три замены, поле покинули Хвича Кварацхелия, Александр Зуев и Филип Уремович
Читать полностью