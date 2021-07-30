Витория: "Спартак" мог качественнее сыграть в матче против "Крыльев Советов"

ТАСС, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" мог сыграть качественнее в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Такое мнение высказал главный тренер красно-белых Руй Витория, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ ".

"Спартак" в пятницу на выезде минимально победил "Крылья Советов", единственный гол на 68-й минуте забил нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти.

"Прежде всего я хотел бы поздравить своих ребят, свою команду с этими тремя очками, первой победой в сезоне, она была очень важна. Также я бы хотел поблагодарить соперника за то, что показали качественный футбол. Конечно, игра могла быть по качеству лучше, у нас были моменты для взятия ворот, которыми мы не воспользовались, тем самым дав пищу для размышлений сопернику, уверенность в себе, но победа за нами", - сказал Витория.

"Спартак" одержал первую победу и с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ "Спартак" сыграет дома с "Нижним Новгородом" 7 августа. 4 августа московский клуб встретится в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой".