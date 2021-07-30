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XXXII летние Олимпийские игры

Два легкоатлета из Тринидада и Тобаго заразились коронавирусом на Олимпийских играх

В Токио не смогут выступить прыгун в длину Андуэлле Райт и специализирующаяся в беге на 400 м с барьерами Спаркл Энн Макнайт

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус двух легкоатлетов из Тринидада и Тобаго показали положительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.

В Олимпийских играх в Токио не смогут принять участия прыгун в длину Андуэлле Райт и специализирующаяся в беге на 400 м с барьерами Спаркл Энн Макнайт. Квалификационные соревнования с их участием запланированы на 31 июля.

Также положительный результат показал тест тренера Уэнделла Уильямса. Все они помещены на изоляцию.

Всего к 30 июля, согласно информации оргкомитета, на Олимпийских играх выявлено 225 случаев заражения.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине большинство соревнований Олимпиады в столице Японии проходит без зрителей. Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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