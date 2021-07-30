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Футбол в России

Слуцкий: три замены "Рубина" в матче с "Арсеналом" были вынужденными

В перерыве матча тренер сделал три замены, поле покинули Хвича Кварацхелия, Александр Зуев и Филип Уремович

ТАСС, 30 июля. Замены, которые провел "Рубин" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", были вынужденными. Об этом сообщил главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

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"Рубин" одержал победу со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Хван Ин Бом (12-я минута), Джордже Деспотович (37, с пенальти) и Хвича Кварацхелия (40). В перерыве матча Слуцкий сделал три замены, поле покинули защитники Александр Зуев и Филип Уремович, а также полузащитник Кварацхелия.

"Что касается замен, все они в перерыве были вынужденные. И Кварацхелия попросил замену, и Зуев, и Уремович. Только Евчич был заменен по своему функциональному состоянию. Надеюсь, что мы вовремя поменяли игроков и ничего серьезного с ними нет", - сказал Слуцкий.

В следующем туре казанцы 8 августа дома сыграют с грозненским "Ахматом".

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