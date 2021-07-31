Барбашев подписал новый контракт с клубом НХЛ "Сент-Луис"

Новый контракт с 25-летним игроком рассчитан на два сезона, нападающий будет получать в среднем $2,25 млн в год. В прошедшем регулярном чемпионате Барбашев провел за команду 38 матчей, в которых набрал 12 очков (пять голов + семь передач).

Барбашев выступает за "Сент-Луис" с 2017 года, он был выбран командой на драфте 2014 года под общим 33-м номером. В 2019 году он вместе с "Сент-Луисом" стал обладателем Кубка Стэнли. Всего на его счету 270 матчей за команду в регулярных чемпионатах НХЛ и 89 очков (42+47). За "Сент-Луис" также выступают российские нападающие Владимир Тарасенко и Павел Бучневич.