Пиняев заявил, что счастлив дебютировать в РПЛ против такого клуба, как "Спартак"

В пятницу "Крылья Советов" проиграли московскому "Спартаку" со счетом 0:1 в домашнем матче второго тура РПЛ. Пиняев вышел на поле на 76-й минуте вместо полузащитника Романа Ежова. Пиняеву 16 лет, 8 месяцев и 28 дней. Самым молодым дебютантом чемпионатов России является Алексей Ребко, который сыграл в своем первом матче за "Спартак" в возрасте 16 лет, 2 месяцев и 17 дней.

"Хотелось принести пользу команде, чтобы они победила. Слава богу, что все идет вверх по уровню. Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как "Спартак", - сказал Пиняев.

Также полузащитник отметил, что такой ранний дебют на него не давит. "Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы, моя задача - развиваться, вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче", - заключил игрок.

Пиняев перешел в "Крылья Советов" этим летом, ранее он выступал за "Чертаново". В прошедшем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги Пиняев провел в составе московской команды 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.

В следующем туре "Крылья Советов" 7 августа на выезде сыграют против тульского "Арсенала".