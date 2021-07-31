Два дебюта в Самаре. "Спартак" одержал первую победу в РПЛ под руководством Витории

ТАСС, 31 июля. Московский "Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), в матче второго тура красно-белые на выезде победили самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0. Встреча также запомнилась дебютом 16-летнего полузащитника самарского клуба Сергея Пиняева в высшем дивизионе чемпионата России.
Португалец Витория был назначен на пост главного тренера "Спартака" 24 мая, он сменил на этом посту немца Доменико Тедеско, который покинул команды в связи с окончанием срока контракта. Под руководством Тедеско московский клуб заняла второе место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона и гарантировал участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где встретится с португальской "Бенфикой". Футболисты "Спартака" провели предсезонную подготовку с 51-летним Виторией, перед стартом чемпионата красно-белые обыграли подмосковные "Химки" (5:1), казанский "Рубин" (4:0) и "Сочи" (4:0) в предсезонном турнире "Кубок Париматч Премьер".
Матч с "Крыльями Советов" футболисты "Спартака" начали скомкано, налаживая игру в атаке в течение получаса. За это время хозяева имели несколько подходов к воротам Александра Максименко, но опасных моментов создать не удалось, зачастую удары блокировали защитники, иногда мяч летел мимо. На 30-й минуте подопечные Витории "проснулись" и создали три опасных момента за три минуты усилиями Айртона, Романа Зобнина и Александра Соболева, который ранее выступал за "Крылья Советов". Каждый футболист отметился ударом, но в первом случае мяч пролетел рядом с правой штангой, а в двух других "Крылья Советов" спасал голкипер Иван Ломаев.
Во втором тайме "Спартак" увеличил давление на ворота "Крыльев Советов" и вскоре забил гол - на 54-й минуте отличился Зелимхан Бакаев, однако главный арбитр встречи Павел Кукуян после консультаций с судьями, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR), отменил взятие ворот из-за офсайда. Единственный мяч на 68-й минуте забил Соболев, который реализовал пенальти. После подачи углового защитник красно-белых Самюэль Жиго пробил головой точно в руку футболисту "Крыльев Советов" Сергею Божину, Кукуян сначала не заметил нарушение, игра была продолжена, но затем судьи VAR подсказали арбитру, что нужно назначить пенальти. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев, клуб пока думает над тем, чтобы обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза за разъяснением.
После матча Витория отметил важность первой победы в сезоне. "Я хотел бы поздравить своих ребят, свою команду с этими тремя очками, первой победой в сезоне, она была очень важна, - сказал Витория, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ". - Также я бы хотел поблагодарить соперника за то, что показал качественный футбол. Конечно, игра могла быть по качеству лучше, у нас были моменты для взятия ворот, которыми мы не воспользовались, тем самым дав пищу для размышлений сопернику, уверенность в себе, но победа за нами".
"Спартак" одержал первую победу в чемпионате, в стартовом туре московский клуб проиграл "Рубину" со счетом 0:1. Красно-белые набрали три очка и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Спартак" 7 августа сыграет дома с "Нижним Новгородом". Перед этим подопечные Витории проведут первый матч квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой", встреча пройдет 4 августа на "Открытие-Банк-Арене".
Дебют 16-летнего Пиняева
Матч в Самаре ознаменовался не только первой победой "Спартака", но и дебютом полузащитника "Крыльев Советов" Пиняева в РПЛ. Полузащитник появился на поле на 76-й минуте и запомнился удачным владением мяча, несколько раз он обвел Айртона. Пиняев дебютировал в чемпионате России в возрасте 16 лет, 8 месяцев и 28 дней. Он стал четвертым в списке молодых дебютантов высшего дивизиона чемпионата России, первое место занимает Алексей Ребко, который провел первый матч за "Спартак" в 16 лет, 2 месяца и 17 дней.
"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в Олимп - Футбольной национальной лиге и завоевали право на повышение в классе. Пиняев перешел в самарский клуб летом, ранее он выступал за "Чертаново". В прошедшем сезоне ФНЛ Пиняев провел в составе московской команды 30 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе российском дивизионе.
"Оценка игры Пиняева хорошая. Он вышел на поле, выполнил поставленную тренером задачу. Вообще не сомневались в подписании контракта с ним, это молодой, перспективный футболист. Верим, что он будет расти вместе с нами", - сказал Андреев ТАСС, отвечая на вопрос об оценке игры футболиста.
Также Андреев заявил, что команда стала выглядеть лучше по сравнению с матчем первого тура против грозненского "Ахмата" (1:2). "Не могу кого-то отметить, в целом команда выглядела хорошо, команда набирает форму, заметна разница между первой игрой и сегодняшним матчем, - сказал Андреев. - Чуть-чуть не хватило удачи, может быть, футбольного фарта".
Пиняев отметил, что такой ранний дебют на него не давит. "Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы, моя задача - развиваться, вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче", - сказал полузащитник, слова которого приводит пресс-служба самарского клуба.
После двух поражений на старте сезона самарский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Крылья Советов" 7 августа на выезде сыграют против тульского "Арсенала".
"Рубин" разгромил "Арсенал"
В другом матче пятницы туляки дома уступили "Рубину" со счетом 0:3. Казанцы сразу захватили преимущество в игре и очень быстро открыли счет - на 12-й минуте это сделал полузащитник Хван Ин Бом. Остальные голы были также забиты в первом тайме - отличились Джордже Деспотович (37, с пенальти) и Хвича Кварацхелия (40).
"Рубин" одержал вторую победу подряд в чемпионате и с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, "Арсенал" проиграл во второй встрече кряду, забив один и пропустив шесть мячей, команда располагается на последней строчке. Казанцы также продолжил уверенную серию без поражений в Туле. Последний раз "Рубин" проигрывал на выезде "Арсеналу" в рамках чемпионата 6 августа 2016 года, тогда туляки оказались сильнее со счетом 1:0.
Несмотря на уверенный старт в чемпионате России, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что команда продолжает готовиться к матчам третьего квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом" со всей серьезностью. "Смотрели обе игры "Ракува" с "Судувой", хорошая команда, выиграла суперкубок, - сказал Слуцкий, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Прекрасно знаем, что наши команды имели проблемы с клубами из стран, которые в рейтинге ниже Польши, поэтому готовимся со всей серьезностью. Это серьезный соперник, нас ждут сложные матчи".
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций "Ракув" играл против литовской "Судувы". Обе встречи завершились без забитых мячей, в серии пенальти польский клуб оказался сильнее со счетом 4:3. Первый матч против "Ракува" казанский клуб проведет на выезде. Встречи пройдут 5 и 12 августа.
В следующем туре РПЛ "Рубин" сыграет 8 августа в Казани с "Ахматом". "Арсенал" днем ранее дома встретится с "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|12
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|13
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0