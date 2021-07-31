Два дебюта в Самаре. "Спартак" одержал первую победу в РПЛ под руководством Витории

Португалец Витория был назначен на пост главного тренера "Спартака" 24 мая, он сменил на этом посту немца Доменико Тедеско, который покинул команды в связи с окончанием срока контракта. Под руководством Тедеско московский клуб заняла второе место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона и гарантировал участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где встретится с португальской "Бенфикой". Футболисты "Спартака" провели предсезонную подготовку с 51-летним Виторией, перед стартом чемпионата красно-белые обыграли подмосковные "Химки" (5:1), казанский "Рубин" (4:0) и "Сочи" (4:0) в предсезонном турнире "Кубок Париматч Премьер".

Матч с "Крыльями Советов" футболисты "Спартака" начали скомкано, налаживая игру в атаке в течение получаса. За это время хозяева имели несколько подходов к воротам Александра Максименко, но опасных моментов создать не удалось, зачастую удары блокировали защитники, иногда мяч летел мимо. На 30-й минуте подопечные Витории "проснулись" и создали три опасных момента за три минуты усилиями Айртона, Романа Зобнина и Александра Соболева, который ранее выступал за "Крылья Советов". Каждый футболист отметился ударом, но в первом случае мяч пролетел рядом с правой штангой, а в двух других "Крылья Советов" спасал голкипер Иван Ломаев.

Во втором тайме "Спартак" увеличил давление на ворота "Крыльев Советов" и вскоре забил гол - на 54-й минуте отличился Зелимхан Бакаев, однако главный арбитр встречи Павел Кукуян после консультаций с судьями, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR), отменил взятие ворот из-за офсайда. Единственный мяч на 68-й минуте забил Соболев, который реализовал пенальти. После подачи углового защитник красно-белых Самюэль Жиго пробил головой точно в руку футболисту "Крыльев Советов" Сергею Божину, Кукуян сначала не заметил нарушение, игра была продолжена, но затем судьи VAR подсказали арбитру, что нужно назначить пенальти. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев, клуб пока думает над тем, чтобы обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза за разъяснением.

После матча Витория отметил важность первой победы в сезоне. "Я хотел бы поздравить своих ребят, свою команду с этими тремя очками, первой победой в сезоне, она была очень важна, - сказал Витория, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ". - Также я бы хотел поблагодарить соперника за то, что показал качественный футбол. Конечно, игра могла быть по качеству лучше, у нас были моменты для взятия ворот, которыми мы не воспользовались, тем самым дав пищу для размышлений сопернику, уверенность в себе, но победа за нами".

"Спартак" одержал первую победу в чемпионате, в стартовом туре московский клуб проиграл "Рубину" со счетом 0:1. Красно-белые набрали три очка и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Спартак" 7 августа сыграет дома с "Нижним Новгородом". Перед этим подопечные Витории проведут первый матч квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой", встреча пройдет 4 августа на "Открытие-Банк-Арене".

Дебют 16-летнего Пиняева

Матч в Самаре ознаменовался не только первой победой "Спартака", но и дебютом полузащитника "Крыльев Советов" Пиняева в РПЛ. Полузащитник появился на поле на 76-й минуте и запомнился удачным владением мяча, несколько раз он обвел Айртона. Пиняев дебютировал в чемпионате России в возрасте 16 лет, 8 месяцев и 28 дней. Он стал четвертым в списке молодых дебютантов высшего дивизиона чемпионата России, первое место занимает Алексей Ребко, который провел первый матч за "Спартак" в 16 лет, 2 месяца и 17 дней.