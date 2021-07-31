Симона Байлз не выступит в опорном прыжке и упражнениях на брусьях на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка американка Симона Байлз отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на брусьях на Играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

Отмечается, что решение о выступлении Байлз в вольных упражнениях и упражнениях на бревне будет принято позднее.

Во вторник Байлз снялась после первого упражнения в командном многоборье, а позднее отказалась от выступления в личном многоборье.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.