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XXXII летние Олимпийские игры

Симона Байлз не выступит в опорном прыжке и упражнениях на брусьях на Олимпиаде

Ранее спортсменка отказалась от выступления в личном многоборье
Симона Байлз EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Симона Байлз
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка американка Симона Байлз отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на брусьях на Играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

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Отмечается, что решение о выступлении Байлз в вольных упражнениях и упражнениях на бревне будет принято позднее.

Во вторник Байлз снялась после первого упражнения в командном многоборье, а позднее отказалась от выступления в личном многоборье.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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