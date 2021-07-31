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XXXII летние Олимпийские игры

Двадцать один новый случай заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио

Среди зараженных нет спортсменов

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдал по меньшей мере 21 человек, задействованный в проведении Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в субботу на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Среди зараженных нет спортсменов. Общее число случаев инфицирования среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 246.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.

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XXXII летние Олимпийские игры
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