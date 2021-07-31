Сборная России стала седьмой в смешанной эстафете комплексным плаванием на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России заняла седьмое место в эстафете 4х100 м комплексным плаванием на Олимпийских играх в Токио.

Победу с мировым рекордом одержала сборная Великобритании, результат команды составил 3 минуты 37,58 секунды. Второй стала команда Китая (+1,28), третье место заняла сборная Австралии (+1,37). Сборная России, которую представляли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева, отстала от победителей на 4,87 секунды.

Смешанная эстафета впервые попала в программу Олимпийских игр.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 19 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй идет сборная Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-11). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.