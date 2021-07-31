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XXXII летние Олимпийские игры

Сборная России стала седьмой в смешанной эстафете комплексным плаванием на Олимпиаде

Победу с мировым рекордом одержала сборная Великобритании

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России заняла седьмое место в эстафете 4х100 м комплексным плаванием на Олимпийских играх в Токио.

Победу с мировым рекордом одержала сборная Великобритании, результат команды составил 3 минуты 37,58 секунды. Второй стала команда Китая (+1,28), третье место заняла сборная Австралии (+1,37). Сборная России, которую представляли Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева, отстала от победителей на 4,87 секунды.

Смешанная эстафета впервые попала в программу Олимпийских игр.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 19 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй идет сборная Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-11). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай19111141
2Япония174728
3США16171144
4Россия10141034
5Австралия1031326
6Великобритания89926
7Южная Корея54615
8Нидерланды37515
9Франция35614
10Германия34916
11Канада34512
12Новая Зеландия3328
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия271221
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1337
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24ЮАР1203
24Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
28Словакия1102
31Эстония1012
31Узбекистан1012
31Ирландия1012
34Иран1001
34Таиланд1001
34Эквадор1001
34Филиппины1001
34Бермудские острова1001
34Фиджи1001
34Латвия1001
34Греция1001
34Эфиопия1001
43Испания0213
43Колумбия0213
45Монголия0123
45Индонезия0123
47Бельгия0112
47Дания0112
47Куба0112
47Уганда0112
51Болгария0101
51Индия0101
51Туркмения0101
51Иордания0101
51Северная Македония0101
51Польша0101
51Венесуэла0101
58Украина0044
59Казахстан0033
60Турция0022
60Египет0022
60Мексика0022
63Азербайджан0011
63Аргентина0011
63Израиль0011
63Кувейт0011
63Кот-д'Ивуар0011
63Финляндия0011
63Сан-Марино0011
63Португалия0011

 

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